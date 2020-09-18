Полиция Австралии изъяла метамфетамин на $100 млн, спрятанный в холодильниках

Федеральная полиция и сотрудники погранслужбы Австралии изъяли крупную партию метамфетамина стоимостью $100 млн, пишет ТАСС.

Пограничники обнаружили партию наркотиков в грузовом самолете, прилетевшим из Малайзии в Сидней.По обвинению в незаконном обороте наркотиков арестован 28-летний мужчина.

У подозреваемого также нашли более 250 тысяч австралийских долларов ($182,4 тысячи) наличными и зашифрованные средства хранения данных.

В Австралии за незаконный оборот наркотиков максимальным наказанием является пожизненное заключение.

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