Главы РФ, США и Белоруссии получили Шнобелевскую премию

Главы России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана получили шуточную Шнобелевскую премию в категории «Медицинское образование» из-за распространения пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов ироничной премии.

Шнообелевская премия — пародия на международную награду — Нобелевскую премию. Ее вручает юмористический журнал Annals of Improbable Research за «достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься».

Так, организаторы присудили лидерам награду за то, что они «использовали пандемию вируса COVID–19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора».

Организаторы отметили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко получает премию уже во второй раз. В 2013 году политик был награжден «Шнобелем» за то, что запретил публичные аплодисменты, а позже полиция арестовала за это однорукого белоруса.

Как пишет агентство, «награду» также ежегодно присуждают ученым за странные и непрактичные научные открытия.

Так, в этом году Шнобелевскую премию в категории «Акустика» получила группа специалистов из США и Канады за эксперимент с изменением «голоса» аллигатора после вдыхания гелия.

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