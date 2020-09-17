В Москве скончались еще восемь пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще восемь пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперштаб.

«В Москве скончались 8 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Таким образом, всего в столице погибли 5033, заразились 273 273, выздоровели 234 029 человек.

В мире зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже больше миллиона человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник V» разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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