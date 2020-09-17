ООН призывает освободить задержанных за свою работу журналистов

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал правительства стран немедленно освободить журналистов, задержанных за выполнение их профессиональных обязанностей. Об этом сообщает официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, передает РИА «Новости».

«Генеральный секретарь призывает правительства немедленно освободить журналистов, задержанных за выполнение своей работы», — сказал Дюжаррик.

Как сообщалось, с начала марта в 47 странах умерли от коронавируса 366 журналистов, еще 54 журналиста были убиты при различных обстоятельствах с начала января.

При этом количество смертельных исходов среди журналистов от COVID-19 увеличилось вдвое в период с июля по август. Больше всего жертв инфекции оказалось в Перу (82 человека), Эквадоре (40 человек), Индии (36 человек) и Бангладеше (31 человек). В России, по данным РЕК, от коронавируса умерли пять сотрудников СМИ.

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