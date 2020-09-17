Минздрав РФ разрешил амбулаторное лечение COVID-19 двумя препаратами

Минздрав РФ разрешил домашнее применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) «фавипиравир», разрешив их применение в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении.

Ранее этот препарат можно было использовать исключительно в больничных условиях.

Как сообщалось, Минздрав рекомендовал лечить COVID-19 шестью препаратами. Речь идет о фавипиравире, гидроксихлорохине, азитромицине (в сочетании с гидроксихлорохином), препаратах интерферона-альфа, а также ремдесивире, умифеновире.

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