СК подтвердил подлинность записок Тесака из интернета

Предсмертные записки погибшего националиста Максима Тесака Марцинкевича, которые появились в интернете, реальные, они были найдены рядом с телом Тесака. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает «Комсомольская правда».

«Но как они попали в сеть, следствию предстоит установить», — добавила Петренко.

16 сентября ГУ ФСИН по Челябинской области сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. В СУ СК добавили, что Тесак оставил предсмертную записку. При этом адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил, что его подзащитного принуждали к даче признательных показаний для нового дела. Другой его адвокат Валентина Трофимник, подтвердила, что Тесаку предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК России Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье «Убийство» и взять расследование под личный контроль.

В 2017 году суд признал Тесака виновным, в том числе в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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