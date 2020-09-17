ОЗХО проводит анализ взятых у Навального проб

Ольга Якушева
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Алексей Навальный Алексей Навальный
Алексей Навальный
Reuters

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила от Германии запрос на оказание технической помощи по ситуации с Алексеем Навальным, передает ТАСС.

Сейчас ОЗХО проводит анализ взятых у Навального проб.

После этого организация передаст Германии результаты анализов.

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