ОЗХО проводит анализ взятых у Навального проб
Ольга Якушева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила от Германии запрос на оказание технической помощи по ситуации с Алексеем Навальным, передает ТАСС.
Сейчас ОЗХО проводит анализ взятых у Навального проб.
После этого организация передаст Германии результаты анализов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Spiegel: ОЗХО получила анализы Навального
— МИД РФ надеется, что ОЗХО не помешает связям РФ и ФРГ из-за Навального
— Евросоюз отказался обсуждать с Россией Навального без посредничества ОЗХО