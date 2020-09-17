В школе Ставрополя на девочку упала часть штукатурки с потолка
Анна Светлова
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В одной из школ Ставрополя на 15-летнюю ученицу упал пласт штукатурки с потолка, ее госпитализировали. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 15 сентября.
В настоящее время подросток находится в больнице.
По факту произошедшего следователи начали доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, в дальнейшем будет принято процессуальное решение.
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