В школе Ставрополя на девочку упала часть штукатурки с потолка

В одной из школ Ставрополя на 15-летнюю ученицу упал пласт штукатурки с потолка, ее госпитализировали. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 15 сентября.

В настоящее время подросток находится в больнице.

По факту произошедшего следователи начали доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, в дальнейшем будет принято процессуальное решение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ребенок из Африки провалился сквозь стеклянный пол в школе в Москве