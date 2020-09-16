РФПИ поставит в Индию 100 млн доз вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций и индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy«s Laboratories для проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса в Индии. По этой программе в республику будет поставлено около 100 млн доз препарата, сообщает ТАСС.
«Соглашение с Dr. Reddy«s демонстрирует увеличение числа государств и организаций, которые понимают важность диверсифицированного подхода к формированию портфеля вакцин для защиты населения от коронавируса», — говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что поставки могут начаться уже в конце 2020 года после того, как вакцина завершит клинические исследования в Индии, а власти страны зарегистрируют ее.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.
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