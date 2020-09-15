В Германии заявили о желании узнать больше о российской вакцине от COVID-19

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что немецкие власти желают получить больше информации о российской вакцине от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, полной транспарентности по поводу российского и китайского препаратов пока нет.

В Минздраве Германии также добавили, что сейчас идет обмен мнениями с институтами России.

Шпан также подчеркнул, что страны ЕС заинтересованы в использовании безопасной и эффективной вакцины.

Ранее Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Узнать более подробную информацию о российской вакцине от коронавируса можно на официальном сайте.

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