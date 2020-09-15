Россия занимает 106-е место в мире по уровню смертности от COVID-19

Россия занимает 106-е место в мире по уровню летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Кроме того, Российская Федерация находится на 40-м месте в мире по уровню инфицирования COVID-19 на 100 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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