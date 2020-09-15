Россия занимает 106-е место в мире по уровню смертности от COVID-19
Россия занимает 106-е место в мире по уровню летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Кроме того, Российская Федерация находится на 40-м месте в мире по уровню инфицирования COVID-19 на 100 тысяч человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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