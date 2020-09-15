Перечислены идеальные продукты для похудения

Врач-диетолог Наталья Пугачева назвала овощи, которые способствуют снижению лишнего веса.

По ее словам, в первую очередь стоит обратить снимание на различные салатные листья, особенно шпинат и сельдерей.

«Кроме высокого содержания клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот в листьях салатов много калия –- натурального мочегонного средства», — объяснила доктор kp.ru.

Для усвоения полезных веществ специалист рекомендовала заправлять салат небольшим количеством растительного масла.

Также диетолог рекомендовала худеющим есть капусту любого вида, огурцы и свеклу. Эти продукты способствуют нормальному пищеварению, помогают поддержать энергетический обмен и содержат мало калорий.

Кроме того, она посоветовала включить в рацион термодженики — овощи с острым или пряным вкусом, которые разогревают организм. Среди них — имбирь, чеснок, лук и хрен.

«У каждого из них есть свои особенные полезные компоненты, биологически активные вещества, оказывающие антисептическое, антиоксидантное, стимулирующее действие, что очень полезно для тех, кто ведет здоровый образ жизни», — заключила Пугачева.

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