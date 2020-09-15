Япония побила рекорд по числу жителей старше 100 лет

В Японии проживает свыше 80 тысяч человек в возрасте 100 и более лет. Об этом сообщил минздрав страны.

Отмечается, что в 2020 году 41,8 тысячи японцев отметили и отметят свое 100-летие. В прошлом году таких юбиляров было меньше на 4,8 тысячи человек.

При этом людей старше 100 лет стало на 9,1 тысячи больше.

Сообщается, что из 80 450 человек старше 100 лет 70 975 (88%) — женщины.

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