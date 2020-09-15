Режим ЧС введен в Уссурийске из-за паводка

Режим ЧС введен в Уссурийске, где после тайфуна «Хайшен» река Раковка вышла из берегов, передает РИА «Новости».

В результате паводка были подтоплены три дома в центре города и 14 придомовых территорий.

Тайфун «Хайшен» принес дожди в юго-западные и западные районы Приморья. За ночь вторника, 15 сентября, выпало от 20 до 90 мм осадков. Без света остались более 5,8 тысячи человек. Уровень воды в реках Уссурийского района после тайфуна вырос за сутки на 2,5 м. Реки Раздольная и Раковка вышли из берегов.

3 сентября на Приморье также обрушился тайфун «Майсак». Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света, погибли три человека, 55 пострадали. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 м/с, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 м/с.

После тайфунов «Майсак» и «Хайшен» режим ЧС действует в Находке, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном и Ханкайском районах Приморья, а также на четырех территориях Уссурийского городского округа.

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