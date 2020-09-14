Санкт-Петербург получил первую партию вакцины от коронавируса, сообщил аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Город оказался в числе первых российских регионов, куда направлена разработанная в Центре им. Гамалеи отечественная вакцина «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V)», — говорится в сообщении.

Первая партия вакцины поступила в Городскую больницу №40. Отмечается, что в пилотной поставке отрабатываются логистика, распределение вакцины, в том числе среди граждан, входящих в группу повышенного риска.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 39 тысяч, выздоровели 27 тысяч, погибли 2,7 тысячи человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 29 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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