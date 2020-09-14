Путин наградил уходящую главу Мосгорсуда орденом «За заслуги перед Отечеством»
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Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Егорову Ольгу Александровну наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в совершенствование правосудия в РФ, обеспечение защиты и законных интересов граждан», — говорится в настоящем указе.
Ранее Егорова подала заявление об отставке. Этот пост она занимала в течение 20 лет.
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