Путин наградил уходящую главу Мосгорсуда орденом «За заслуги перед Отечеством»

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Егорову Ольгу Александровну наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в совершенствование правосудия в РФ, обеспечение защиты и законных интересов граждан», — говорится в настоящем указе.

Ранее Егорова подала заявление об отставке. Этот пост она занимала в течение 20 лет.

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