У посольства Белоруссии в Москве полиция задержала 6 человек
У посольства Белоруссии в Москве полицейские задержали около шести участников акции против итогов президентских выборов в республике, пишет ТАСС.
Отмечается, что сейчас у здания находятся около 30 человек. Правоохранители проверяют у них документы. Протестующие собираются у посольства почти ежедневно, начиная с 9 августа.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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