Попова отметила стабильность ситуации с COVID-19 в России
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение последнего месяца ситуация с коронавирусом в России остается стабильной. Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что темп прироста новых случаев COVID-19 в стране не превышает 0,5% в день.
По словам Поповой, лишь в 15 российских субъектах эта цифра немного превышает 1%.
Она также напомнила, что Россия по-прежнему занимает 40-е место среди других государств по заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей.
В настоящий момент в стране в общей сложности зарегистрированы 1 068 320 случаев COVID-19.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса
— ВОЗ: ситуация с COVID-19 в Европе усложнится в октябре и ноябре