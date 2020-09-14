Попова отметила стабильность ситуации с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение последнего месяца ситуация с коронавирусом в России остается стабильной. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что темп прироста новых случаев COVID-19 в стране не превышает 0,5% в день.

По словам Поповой, лишь в 15 российских субъектах эта цифра немного превышает 1%.

Она также напомнила, что Россия по-прежнему занимает 40-е место среди других государств по заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей.

В настоящий момент в стране в общей сложности зарегистрированы 1 068 320 случаев COVID-19.

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