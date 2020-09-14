Минздрав поддерживает принцип добровольности при вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения России придерживается принципа добровольности при вакцинации от COVID-19. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, передает РИА «Новости».

По его словам, ведомство внимательно изучает все предложения отдельных экспертов относительно важных аспектов охраны здоровья населения.

Кузнецов отметил, что вопрос о сохранении жизни и здоровья россиян, их защита от коронавируса являются делом первостепенной важности для Минздрава. В связи с этим сейчас вакцинацию граждан из группы риска, в том числе медиков, рассматривают как важный и эффективный инструмент защиты.

Подробно о российской вакцине от коронавируса на официальном сайте.

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