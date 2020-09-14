Пик лесных пожаров в России пройден

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России пройден пик лесных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация с лесными пожарами на сегодняшний день стабилизирована, основной пик летней горимости пройден», — сказала она в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По ее словам, основными причинами лесных пожаров на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов и ряда регионов Поволжья стали жара и малое количество осадков.

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