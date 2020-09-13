Число случаев коронавируса в США приближается к 6,5 млн

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Соединенных Штатах составил на 40 423 случая, сообщает Reuters со ссылкой на данные центров по контролю и профилактике заболеваний в стране.

Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии в США приближается к 6,5 млн — 6 467 481.

Также за сутки скончались после заражения инфекцией 807 человек (всего — 193 195).

В настоящее время США находятся на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции нового типа.

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