Вильфанд предупредил о резких перепадах температур на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о перепадах погоды в столичном регионе на следующей неделе.

По его словам, с понедельника по среду дневные температуры будут находиться в промежутке от +14 до +17°С. Также в первой половине недели вероятны небольшие осадки.

«Резкий всплеск тепла прогнозируется в четверг... Температура существенно повысится, максимальные значения будут в диапазоне +20...+23 °С», — рассказал синоптик в беседе с RT.

После этого столичный регион ожидает резкое понижение температуры до +14 - +15°С, что покажется «обрушением холода».

К концу недели будет вполне прохладная погода, столбик термометра будет в диапазоне +10 - +15°С.

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