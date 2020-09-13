ГУ МЧС Кубани приведено в режим ЧС из-за пожара в многоэтажке в Краснодаре

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю привели в режим ЧС в связи с крупным пожаром в жилом восьмиэтажном доме в Краснодаре. Об этом сообщает href=http://www.tass.ru/ target =_blank>ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как рассказали в министерстве, группировка по тушению пожара увеличивается. Борьбу с огнем сейчас ведут уже 175 человек, сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что локализовать пожар пока не удается.

Информации о пострадавших и погибших не поступало.

Ранее сообщалось, что возгорание возникло на мансардном этаже жилого дома в Краснодаре. Здание находится на улице Российская.

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