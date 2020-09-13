Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы отменили и задержали 18 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.48 мск, во Внуково отменено три рейса.

Кроме того, в Домодедово задержано четыре вылета, а десять — отменено.

При этом в Шереметьево задержали только один рейс.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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