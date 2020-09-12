Тропический шторм «Салли» сформировался у берегов Флориды

Тропический шторм «Салли» сформировался в Мексиканском заливе у берегов американского штата Флорида, передает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Максимальная скорость ветра достигает 64 км/ч. Скорость движения шторма составляет 11 км/ч.

Ожидается, что к началу следующей недели «Салли» может усилиться до урагана.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км/ч. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 км/ч.

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