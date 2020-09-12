На турецкую провинцию Анкара обрушился ураган
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Мощный ураган обрушился на турецкую провинцию Анкара, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление метеорологии республики.
«Следует быть осторожными и готовыми к возникновению селей, наводнениям, граду и сильному ветру», — заявили метеорологи.
Отмечается, что под ударом стихии оказались города Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам.
Информации о жертвах или разрушениях в результате урагана не поступало.
Накануне в этот же регион пришла песчаная буря, из-за чего города буквально погрузились в полумрак.
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