На турецкую провинцию Анкара обрушился ураган

Мощный ураган обрушился на турецкую провинцию Анкара, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление метеорологии республики.

«Следует быть осторожными и готовыми к возникновению селей, наводнениям, граду и сильному ветру», — заявили метеорологи.

Отмечается, что под ударом стихии оказались города Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам.

Информации о жертвах или разрушениях в результате урагана не поступало.

Накануне в этот же регион пришла песчаная буря, из-за чего города буквально погрузились в полумрак.

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