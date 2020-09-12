Жертвами крушения легкомоторного самолета в Подмосковье стали два человека

На борту легкомоторного самолета SportStar, совершившего жесткую посадку в подмосковном Щелково, находились два человека. Они погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В упавшем легкомоторном самолете было два человека. Оба они погибли, их тела обнаружены внутри самолета», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что обломки самолета были найдены в залитом водой песчаном карьере. Также на месте нашли раскрытый парашют.

На месте трагедии работают более 30 человек, привлечена спецтехника. Специалисты выясняют обстоятельства трагедии.

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