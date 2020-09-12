В Чехии зафиксирован очередной суточный рекорд заболеваемости COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом в Чехии установило суточный рекорд. За последние 24 часа в стране COVID-19 заболели 1447 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

«В четвертый раз подряд число новых больных в стране превысило показатель в 1 тысячу человек. За последний месяц вдвое выросло количество госпитализированных — 264 и в 4 раза — тяжелобольных», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что с начала пандемии в республике было зафиксировано 33 860 случаев заражения и 450 летальных исходов. Чехия занимает первое место среди стран Центральной Европы по числу новых заболевших.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли более 900 тысяч человек.

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