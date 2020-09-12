Свыше 100 тысяч иностранных студентов еще не въехали на учебу в Россию
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На территорию России еще не въехали больше 100 тысяч иностранных студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.
«Больше 100 тысяч иностранных студентов, которые пока не въехали [в Россию]», — заявил министр.
Отмечается, что на обучение студенты не въехали по эпидемиологическим причинам.
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