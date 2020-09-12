Свыше 100 тысяч иностранных студентов еще не въехали на учебу в Россию

На территорию России еще не въехали больше 100 тысяч иностранных студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

«Больше 100 тысяч иностранных студентов, которые пока не въехали [в Россию]», — заявил министр.

Отмечается, что на обучение студенты не въехали по эпидемиологическим причинам.

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