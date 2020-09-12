Станция «Каширская» московского метро изменила режим работы

В Москве изменился режим работы станции метро «Каширская», информирует правительство столицы.

«При движении из центра поезда проезжают «Каширскую» без остановок. Попасть на станцию можно доехав до «Кантемировской» и пересев на поезд, следующий в обратную сторону», — говорится в сообщении.

Также отмечается, чтобы добраться с «Каширской» на юг, сначала нужно будет доехать до «Коломенской» и пересесть на поезд, идущий в обратном направлении.

Выходы в город № 1, 2 будут временно закрыты.

Такой режим работы станции продлится до 25 января 2021 года.

На станции «Каширской» появится кросс-платформенная пересадка между Замоскворецкой и Большой кольцевой линиями. На данный момент там происходит реконструкция для последующей интеграции в состав БКЛ.