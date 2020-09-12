В штате Орегон готовятся к массовой гибели людей из-за лесных пожаров

Лесные пожары в штате Орегон на северо-западе США могут привести к массовой гибели людей. Об этом пишет The Washington Post.

«Мы знаем, что в результате пожаров уже погибли люди, и мы готовимся, к тому, что число жертв увеличится, исходя из имеющихся данных и количества сгоревших построек», — заявил руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям штата Орегон Эндрю Фелпс.

Он добавил, что пока неизвестно, сколько человек погибли от пожаров на самом деле, однако на данный момент зафиксировано пять смертельных случаев.

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