В Центральной России ожидаются осенние грибы

Дождь в Центральной России и следующие за ним сухие дни создали нужные условия для появления осенних грибов. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Все лето в центре Европейской России заливало, мы перекрыли все нормы осадков, в августе было всего 50% нормы осадков, в сентябре осадки в норме. Грядущие три дня будут солнечными, поэтому надо за грибами собираться. В четверг дожди пролили. Это хорошо не только для опят, но уже и для осенних грибов. Было сухо — август сухой, а сейчас влаги для грибов достаточно. Это и столичный регион, и Владимирская и Ярославская области, и ряд других областей центрального региона», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, «Бабье лето», по прогнозам синоптиков, наступило в России после 9 сентября.

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