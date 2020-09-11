Вакцина «Спутник V» направлена в регионы

Первая партия вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) направлена в регионы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минздрава.

Вакцина была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.

В рамках «пилотной» поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

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