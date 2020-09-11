Юриста штаба Бабарико заключили под стражу

Юриста штаба экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико Илью Салея отправили под стражу по делу о «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца юриста Василия Салея.

Как отмечается, Салей также был одним из адвокатов члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Он проходит в качестве подозреваемого по делу по ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии.

«Из ИВС на Окрестина его переводят в СИЗО на улице Володарского, там он будет ждать предъявления обвинения», — сказал его отец.

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