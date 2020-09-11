Президент Бразилии заявил о победе над коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что страна почти победила коронавирус, пишет O Globo.

По мнению политика, Бразилия практически избавилась от пандемии. Притом он отметил работу правительства, которое «сделало все, чтобы минимизировать негативные последствия». Болсонару обвинил местные СМИ в замалчивании успехов деятельности федерального центра.

В настоящее время Бразилия занимает 3-е место в мире по числу выявленные случаев коронавируса (после США и Индии). В стране зафиксировано 4,2 млн заболевших, 129,5 тыс. умерших и 3,6 млн выздоровевших.

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