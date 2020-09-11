Прокуратура Берлина не может дать новую информацию о запросе РФ по Навальному

Прокуратура Берлина пока не может предоставить новые данные по запросу российской стороны касательно инцидента с блогером Алексеем Навальным, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В прокуратуре отметили, что данные, которые они могли сообщить по поводу запрашиваемой темы, были опубликованы в аккаунте ведомства в Twitter.

«Другая информация в настоящее время не может быть предоставлена», — сказал представитель пресс-службы прокуратуры.

Ранее Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре немецкой столицы оказать правовую помощь российским органам и предоставить информацию о состоянии Навального, но при том условии, что он на это согласится.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, и блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в Германию. Более двух недель блогер находился в коме.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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