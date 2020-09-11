Навальный мог подвергнуться воздействию «более жесткого» варианта «Новичка»

Глава разведки Германии Бруно Каль заявил, что Алексей Навальный мог якобы подвергнуться воздействию «более жесткого» варианта «Новичка», сообщает Spiegel.

По его словам, вещество даже «тяжелее», чем предыдущие формы «Новичка». Об этом следуют якобы данные специалистов Института фармакологии и токсикологии бундесвера, которые проанализировали кровь и мочу Навального и следы на его бутылке. Притом Каль не назвал, какое вещество могло послужить ухудшению здоровья Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.

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