Песков объяснил, почему невозможно завести дело по Навальному

Россия с юридической точки зрения не может завести уголовное дело по Алексею Навальному, опираясь на выводы немецких врачей, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это просто невозможно юридически. Так же, как и в ФРГ, наверное, невозможно возбудить уголовное дело на основе анализов, которые взяли в нашем военном

госпитале. Это невозможно, это юридический нонсенс», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также выразил надежду, что Россия получит информацию от немецких коллег.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.

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