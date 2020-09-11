СК Белоруссии не станет возбуждать дела по обращению Латушко

Следственный комитет Белоруссии отказался возбуждать уголовные дела из-за сообщений о насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении задержанных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо представителя СК.

Отмечается, что соответствующая просьба была направлена в СК членом президиума Координационного совета Белоруссии Павлом Латушко.

В ответном документе говорится, что в обращении Латушко не предоставлено конкретных сведений или данных о других обстоятельствах, которые могли бы стать основаниями для проведения проверки ведомством.

В СК также добавили, что в подразделения комитета поступают подобные заявления от граждан. По этим поводам проводятся проверки, о результатах сообщают заявителям в установленном законодательством порядке.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых одержал победу находящийся у власти 26 лет Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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