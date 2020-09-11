Еще 1 256 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве

Столичные врачи вылечили еще 1 256 человек, заразившихся COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

Таким образом, общее число людей, вылечившихся от коронавируса в Москве, увеличилось до 227 530.

Ракова напомнила, что вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 27 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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