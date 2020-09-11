В пятницу в Москве ожидается облачная погода и +16°С

В Москве в пятницу, 11 сентября, ожидается до +16°С, будет облачно, осадков не ожидается, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +14...+16°С. Ожидается западный ветер со скоростью 8-13 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +6..+8°С. Ветер подует западный и юго-западный со скоростью 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 747 мм ртутного столба, а ночью — 750 мм.

Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.

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