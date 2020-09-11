Жертвами лесных пожаров в США стали не менее 15 человек

Жертвами лесных пожаров, которые бушуют в ряде западных американских штатов, стали не менее 15 человек, пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, 12 человек погибли от огня в Калифорнии, еще трое — в Вашингтоне и Орегоне. Еще 12 американцев числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что в США в настоящее время бушуют около 85 крупных лесных пожаров. Их площадь в Калифорнии уже превысила 1,2 млн га, в Орегоне — 364 тыс. га.

Крупные пожары на западе Соединенных Штатов начались в августе. Их распространению способствует низкая влажность и сильная жара. Так, 16 августа в калифорнийской Долине Смерти была зафиксирована температура 54,4°C.

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