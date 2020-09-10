Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении коронавируса

Ученые из России сообщили о нахождении способа, позволяющего не использовать искусственную вентиляцию легких при лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента Российского научного общества иммунологов, научного руководителя Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерия Черешнева.

По его данным, подогреваемая до 90-95 градусов гелий-кислородная смесь значительно лучше действует, чем ИВЛ. Например, только одному из 50 пациентов с инфекцией потребовался аппарат ИВЛ после ингаляций гелий-кислородной смесью. Притом все 50 человек выжили, хотя считались тяжело больными.

«Опыт заключения в республиканской больнице в Сыктывкаре дал положительный (результат), сейчас производство идет», — сказал Черешнев.

По последним данным, в России выявлено более 1 млн заразившихся коронавирусом, 862 тыс. человек выздоровели и 18,2 тыс. умерли.

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