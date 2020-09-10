Военные вертолеты подключились к тушению пожара в Бейруте
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Вертолеты армии Ливана подключились к тушению пожара в порте Бейрута, где 4 августа произошел мощный взрыв, передает РИА «Новости».
Вертолеты оказывают поддержку с воздуха пожарным расчетам, работающим непосредственно на месте происшествия.
Ранее в ливанской армии заявили, что причиной пожара могло стать возгорание на одном из складов с машинным маслом и покрышками.
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