Военные вертолеты подключились к тушению пожара в Бейруте

Вертолеты армии Ливана подключились к тушению пожара в порте Бейрута, где 4 августа произошел мощный взрыв, передает РИА «Новости».

Вертолеты оказывают поддержку с воздуха пожарным расчетам, работающим непосредственно на месте происшествия.

Ранее в ливанской армии заявили, что причиной пожара могло стать возгорание на одном из складов с машинным маслом и покрышками.

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