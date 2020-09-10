Путин наградил орденом президента РАН
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени президента Российской академии наук Александра Сергеева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в документе.
Александр Сергеев возглавил РАН в 2017 году, до этого он руководил институтом прикладной физики в академии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко
— Путин наградил орденом солиста группы «Любэ» Расторгуева
— Путин присвоил ордена Артемию Лебедеву и Наталье Касперской