Путин наградил орденом президента РАН

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени президента Российской академии наук Александра Сергеева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в документе.

Александр Сергеев возглавил РАН в 2017 году, до этого он руководил институтом прикладной физики в академии.

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