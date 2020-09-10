В заброшенном доме в Кемеровской области нашли 5 пропавших детей

Пятерых детей, которые пропали в Кемеровской области, обнаружили в заброшенном частном доме. Об этом сообщается на сайте МВД России по региону.

Ранее в Новокузнецке пропали без вести пять мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет. Они все вместе ушли гулять и не вернулись.

На розыск несовершеннолетних были ориентированы сотрудники правоохранительных органов. К поиску также присоединились волонтеры.

Всех детей обнаружили наутро в заброшенном частном доме. По их словам, они гуляли и не смотрели на часы, а затем побоялись возвращаться домой, так как подумали, что родители накажут их за позднее возвращение.

Родителей пропавших детей привлекли к административной ответственности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Крыму нашли школьницу, которая пропала четыре дня назад

— Волонтеры ведут поиски пропавшего пензенского школьника

— Спасатели рассказали подробности о пропавших в горах Сочи детях