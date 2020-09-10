В лесах Красноярского края сняли режим ЧС из-за стабилизации обстановки. Об этом сообщает правительство региона.

«Ситуация с лесными пожарами на территории края стабилизировалась. <...> В связи с этим правительством Красноярского края принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории региона», — говорится в сообщении.

Режим ЧС был введен в регионе 17 августа в связи с серьезной обстановкой с лесными пожарами в северных районах.

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