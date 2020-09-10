Россия готова взаимодействовать с ФРГ в ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова взаимодействовать с Берлином на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Этого сейчас и добивается Россия. Россия добивается обмена информацией, готова на этот обмен. Были озвучены соответствующие предложения по линии российских врачей, но пока мы не видим каких-то ответных шагов со стороны германских коллег, но надеемся, что это произойдет», — сказал он.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, и блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в Германию. Более двух недель блогер находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.

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