Действия Лукашенко по подавлению протестов одобряют 39% россиян

Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что 39% россиян считают правильными действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в нынешней ситуации в республике. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что свыше половины этого процента — граждане старше 60 лет.

Еще 27% респондентов не смогли оценить действия белорусского лидера, а 21% россиян осудили их. Уточняется, что треть из неодобрительно высказавшихся о действиях Лукашенко — это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Кроме того, опрос показал, что о массовых протестах в Белоруссии информированы 87% респондентов, при этом хорошо знакомы с ситуацией 30%, в общих чертах о них знают 57%, еще 13% не слышали о происходящем.

Всего в исследовании участвовали 1000 россиян в возрасте от 18 лет и старше.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых одержал победу находящийся у власти 26 лет Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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