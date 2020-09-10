Spiegel: Навальный заговорил и вспомнил произошедшее в самолете

Блогер Алексей Навальный, которого вывели из искусственной комы в берлинской клинике Charite, вновь может говорить. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, Навальный может вспомнить подробности происходящего до потери сознания в самолете, летевшего из Томска в Москву.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске и госпитализировали, так как блогеру стало плохо. Позже Навального перевезли в Германию. Более двух недель блогер находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.

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